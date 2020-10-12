توقعات‭ ‬ليبية‭ ‬بفشل‭ ‬لقاء‭ ‬القاهرة‭ ‬ومبادرة‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬

2020/10/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملتقى‭ ‬للحوار‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬تونس طرابلس‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ بدأت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬اليوم‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬وحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬واعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الدستور،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬جولة‭ ‬الحوار‭ ‬الحالية‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وسوف‭ ‬تناقش‭ ‬جولة‭ ‬المباحثات‭ ‬الحالية‭ ‬المسار‭ ‬الدستوري‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ […]

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