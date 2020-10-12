2020/10/12 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ملتقى للحوار الليبي في تونس طرابلس – الزمان – القاهرة -مصطفى عمارة بدأت في القاهرة اليوم جولة جديدة من الحوار بين ممثلي مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق واعضاء هيئة الدستور، ومن المنتظر ان تستمر جولة الحوار الحالية ثلاثة ايام برعاية الامم المتحدة وسوف تناقش جولة المباحثات الحالية المسار الدستوري فى ليبيا في محاولة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات ليبية بفشل لقاء القاهرة ومبادرة فرنسية في الطريق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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