إئتلاف الوطنية: الدوائر المتعددة لا تخدم العملية الديمقراطية ولن تحافظ على اصوات الناخبين

2020/10/12 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادرأى ائتلاف الوطنية، اليوم الاثنين ، ان نظام الدوائر المتعددة لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على اصوات الناخبين.وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " ما حصل في جلسة مجلس النواب يوم أمس الاول من التصويت على الدوائر المتعددة، إنما كان بايعاز من بعض القوى السياسية التي تحاول فرض رأيها على أعضاء مجلس النواب الموقر بمساعدة رئاسة المجلس التي لم تصغي للاصوات الرافضة والتي تنادي بتعديل هذا النظام، حيث أن معظم المتظاهرين السلميين لم يطالبوا بدوائر متعددة بقدر مطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة وعادلة ومنصفة ".واضاف ان "هذا تجسد بتأييد المرجعية لمطالب المتظاهرين وتبنيها من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة ولم تضيف المرجعية الرشيدة اي شئ آخر وإنما توّسع عدد الدوائر جاء بأيحاء القوى السياسية التي تنتهج اسلوب السيطرة على الانتخابات القادمة عن طريق الدوائر المتعددة او القوة المسلحة".

واكد إئتلاف الوطنية بأن "هذا النظام لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على اصوات الناخبين ولن يحقق النظام العادل والمنصف الذي دعى اليه المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات".

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