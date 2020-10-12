حوار عن الدور المنشود لقوى اليسار في النضال الوطني ومهمات التغيير - رشيد غويلب

2020/10/12 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اجرى الحوار نجم خطاويدأب الشيوعيون العراقيون على السعي والعمل المتواصل من أجل اعلاء شأن وأهمية الفكر في مختلف مفاصل عملهم الحزبي والسياسي العام، وقد كرسوا اهتماماً خاصاً للمناقشة والحوار في مواضيع وقضايا تشغل اهتمام الرأي العام في بلدنا والعالم وخصوصا المهتمين بقضايا الفكر والمعرفة والسياسة.



يتزايد في ظروفنا الحالية الاهتمام والتأكيد وتسليط الضوء على موضوع اليسار وارتباطه بقضية الديمق ......





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