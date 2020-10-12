انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

2020/10/12 | 01:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

انتشلت قوات خفر السواحل 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن المسؤول الأمني قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا.



وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

والعام الماضي لقي حوالي 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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