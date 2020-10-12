الحلبوسي يؤكد على ضرورة انصاف المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية

2020/10/12 | 02:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على اهمية انصاف شريحة المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية، وتوفير التخصيصات اللازمة لحصولهم على مستحقاتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري ورئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث ملف التعويضات، وضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، وإيجاد الحلول اللازمة للمشمولين بها ممن توقفت رواتبهم، ومتابعة معاملاتهم وتدقيقها”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء على “إنصاف هذه الشريحة المهمة، التي تضررت جراء العمليات العسكرية والإرهابية، وضرورة توفير التخصيصات اللازمة لحصولهم على مستحقاتهم”.

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