فيديو.. تصريحات صادمة لـ شمس الكويتية فى”قعدة رجالة”

2020/10/12 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة البرنامج الجديد “قعدة رجالة” في موسمه الثالث، ويقدمه النجم خالد سليم والفنان نيقولا معوض والفنان قيس الشيخ، وخلال الحلقة أطلقت شمس الكويتية عددا من التصريحات الصادمة حول الرجال.أوضحت الفنانة شمس ، أنها لايزعجها على الإطلاق أن الرجل الذي يظهر برفقتها أن يتعرض للتحرش من الفتيات، […]

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