سفينة تركيا المثيرة للجدل تواصل نشاطاتها مجددا

2020/10/12 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، مساء الأحد، نيتها إرسال سفينة الأبحاث المثيرة للجدل إلى البحر الأبيض المتواصل لمواصلة جهودها في البحث عن مصادر للطاقة في خطوة أججت توترا كبيرا في المنطقة، بالأخص مع اليونان.

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