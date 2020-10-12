سلفة ١٠ ملايين دينار للأرامل والمطلقات

2020/10/12 | 03:15 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

باشرَ مصرف الرشيد منح 10 ملايين دينار كقروض للارامل والمطلقات.

وذكر بيان للمصرف انه باشر "منح قروض للارامل والمطلقات تصل الى 10 ملايين كحد اعلى".

واضاف البيان ان "التعليمات التي وضعها المصرف حددت نوع النشاط ( خياطة/ صالون حلاقة/ فتح محل مأكولات / تجهيزات غذائية / متجر صغير)"، مشيرا الى ان "القرض يمنح بكفالة موظف على الملاك الدائم يغطي 50 بالمئة من صافي راتبه (القسط +الفائدة)".

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