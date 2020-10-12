النفط تعتزم تخفيض سعر البنزين الممتاز

2020/10/12 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

تعتزمُ وزارة النفط تخفيض سعر البنزين عالي الاوكتاين الممتاز من اجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي لـ"الصباح" ان "الوزارة تعتزم تخفيض سعر البنزين الممتاز، مشيرا الى ان "تلك الخطوة من شأنها تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من العادي البالغ 450 دينارا للتر الواحد".

من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان، أن "قرار مراجعة اسعار البنزين عالي الاوكتاين (الممتاز) يأتي في إطار توفيره للمواطنين باسعار مناسبة".

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