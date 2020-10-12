ريال مدريد يرفض رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

2020/10/12 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تلقى نادي ريال مدريد استفسارًا من قبل مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي على أمل التعاقد مع رافايل فاران.

وبحسب صحيفة “ديفينس سنترال” الإسبانية فإن استفسار مانشستر يونايتد قوبل برفض مباشر لإمكانية رحيل فاران عن الفريق.

ويعد فاران أحد الركائز الأساسية داخل ريال مدريد، والذي لا يفكر أي مسؤول إمكانية مغادرته النادي الملكي في المستقبل.

ويستهدف مسؤولو ريال مدريد الحفاظ على رافايل فاران حتى يعتزل داخل أسوار السانتياجو بيرنابيو ليتم بناء جيل جيد من حوله بعد انتهاء بعض أفراد الجيل الحالي.

من جانبه فإن فاران لديه رغبة في الاستمرار مع الملكي خلال السنوات المقبلة، ولا يفكر في الرحيل إلا إذا أراد النادي نفسه ذلك.

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