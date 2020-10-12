بيان رسمي حول حقيقة فرض حظر تجوال: ارتدوا الكمامات

2020/10/12 | 03:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة الصحة والبيئة، تقديم مقترح لفرض حظر للتجوال في إطار جهود مواجهة أزمة الجائحة، وذلك عقب تداول أنباء عن ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان، إن "وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتؤكد عدم وجود لحظر التجوال".

ونفى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، في وقت سابق، التوجه إلى إعادة فرض حظر التجوال للحد من أزمة جائحة كورونا في العراق.

وقال الحلفي في تصريح، الأحد 11 تشرين الأول/أكتوبر، إن "إعادة فرض الحظر مجددًا غير مجد، فقد أثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف، أن "انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والأجنبية ودول الجوار جاء نتيجة الموجة الجديدة للفيروس".

ورأى المسؤول في وزارة الصحة، أن "معدل الإصابات والوفيات فـي أوروبا يعد مؤشرًا خطيرًا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة".

وأكد الحلفي، أن "الحل يكمن في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "20% فقط من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات".

وأكد مدير الصحة العامة، أن "الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة للمصابين بكورونا إلى 9000 سرير، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية".

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