"نظام إنذار" من كورونا.. بريطانيا بصدد الإعلان عن خطة جديدة

2020/10/12 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، أمام النوّاب نظامًا جديدًا يتألّف من مستويات تأهّب متدرّجة، لتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا في المناطق الإنكليزيّة بحسب مدى انتشار الوباء، في حين يستعدّ شمال إنكلترا لتشديد إجراءات الحجْر.

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