الدوري الأميركي لكرة السلة.. ليكرز يهيمن على هيت ويتوج للمرة السابعة عشرة

2020/10/12 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمن لوس أنجليس ليكرز على ميامي هيت 103-96، الأحد، في أورلاندو الأميركية، منهيا سلسلة النهائي 4-2 وأحرز لقبه السابع عشر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، معادلا الرقم القياسي لغريمه بوسطن سلتيكس.

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