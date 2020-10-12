"زيادة قياسية".. ملايين الأميركيين صوتوا بالفعل في الانتخابات العامة

2020/10/12 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت أكثر من 7.3 مليون أميركي بالفعل في الانتخابات العامة، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس القادم وأعضاء في الكونغرس، بحسب مسح أجرته شبكة "سي أن أن" ومؤسسة "إيديسون ريسيرش" في 36 ولاية أبلغت عن بيانات التصويت

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