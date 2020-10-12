شركات ترامب جنت 12 مليار دولار خلال رئاسته

2020/10/12 | 06:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن ما يزيد عن 200 شركه وحكومات أجنبية، حققت استفادة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب، عبر اتفاقيات مع منتجعاته وفنادقه، مقابل تسهيلات من إدارته.وبحسب تحقيق للصحيفة، حمل عنوان “المستنقع الذي بناه ترامب”، أنه منذ توليه منصب الرئاسة، جنت الشركات المملوكة لعائلة ترامب، نحو 12 مليار دولار مقابل […]

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