من بينها تطبيقات غوغل وأبل.. خطة أوروبية لتلقين عمالقة التكنولوجيا درسا

2020/10/12 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إدانة شركة غوغل بإساءة استغلال مركزها المهيمن في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، وإجبارها على تقديم بدائل لمتصفح "كروم" على "أندرويد" يستعد الاتحاد الأوروبي لمنعها ومصنعي الهواتف الذكية من التثبيت المسبق لتطبيقاتهم الخاصة على أجهزتهم.

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