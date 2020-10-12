مأكولات تزيد من ظهور حب الشباب.. ابتعد عنها

2020/10/12 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يعد حب الشباب اضطرابا جلديا شائعا، ومن المحتمل أن يصاب به أي شخص، لكن بعض الناس يكونون أكثر عرضة من غيرهم حتى يعانُوا بروز “الحبيبات” المزعجة.ويقول خبراء الصحة إن الأشخاص الذين يعانون ظهور حب الشباب على جلدهم، يحتاجون إلى التقيد بعدد من النصائح حتى يتفادوا بروز وتفاقم الحبيبات الدهنية.وينصح الخبراء من […]

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