وصفة منزلية للتخلص من الهالات السوداء

2020/10/12 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- الهالات السوداء تظهر تحت العين نتيجة عوامل عدّة، منها ما هو وراثي وصحيّ ومنها ما يتعلّق بعادات يوميّة سيّئة.وتصيب هذه المشكلة كل الأعمار ولا ترتبط بعامل التقدّم في السنّ.وتؤثر الهالات السوداء على ملامح الوجه بشكل عام فتجعلها تبدو متعبة وفاقدة الحيوية والنضارة.أسباب ظهور الهالات السوداء تظهر الهالات السوداء، كما سبق […]

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