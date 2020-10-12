أطعمة تزيد من حساسية الجلد بالخريف

2020/10/12 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- عادةً ما تحدث الحكة والتهيج في الجلد بسبب العديد من العوامل.بدءًا من جفاف الجلد إلى بعض الأقمشة وحتى الحساسية الغذائية.وغالبًا ما تجتمع الأكزيما والحساسية الغذائية معًا، وقد تلعب حساسية.الطعام دورًا في تفاقم التهاب الجلد بالنسبة للآخرين.قد يؤدي تناول طعام معين أو مجرد لمسه إلى تفاعل الجلد.وقد تتضمن الأعراض […]

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