محافظ بغداد يجري جولة ميدانية للإطلاع على اعمال تطوير تقاطع المدائن وطريق بغداد - الكوت

2020/10/12 | 06:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياطلع محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، على اعمال تطوير فلكة المدائن وطريق بغداد_الكوت.واشار المحافظ خلال زيارته الميدانية الى ناحية الجسر يرافقه مدير بلديات محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي ومدير بلدية الجسر المهندس فراس ريسان، الى ان «الاعمال المنفذة حاليا تتم بامكانات ذاتية للمحافظة وبلدية الجسر»، موضحا ان «تأهيل فلكة سلمان باك شمل الرصيف الجانبي والمقرنص وانشاء نافورات وزراعتها وتشجيرها وانارتها ووضع مقاعد لاخراجها بحلة جديدة لتكون متنفسا لعوائلنا الكريمة بعد ان كانت متروكة ومهملة طيلة السنوات السابقة».ولفت المحافظ الى ان «الانتهاء من الاعمال سيكون في غضون اقل من شهر والتي تاتي ضمن مهام المحافظة لتطوير مداخل العاصمة وطريق بغداد- الكوت واعتمادا على الامكانات الذاتية».

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