سبعة أمور تؤثر على مناعة الجسم في زمن كورونا

2020/10/12 | 06:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين عن أمور تؤثر على جهاز المناعة، الذي يُمثّل خط الدفاع المسؤول عن حماية جسم الإنسان من الأمراض المعدية والجراثيم والفيروسات.وتأتي نشرة المعهد هذه في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابة بفيروس كورونا، ما يدعو إلى إدراك أهمية وجود نظام مناعي قوي لدى الإنسان يحول […]

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