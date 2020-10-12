تقرير: منافس

2020/10/12 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن "مصادر مطلعة" إن شركة تريلر التي تملك التطبيق المنافس لـ"تيك توك" تجري مفاوضات بشأن عملية اندماج يمكن أن تطرح الشركة للتداول العام

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