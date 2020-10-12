2020/10/12 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة منتخبي البرتغال وفرنسا، أمس الأحد، بالتعادل السلبي ليتشارك الفريقان صدارة المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط لكل منهما.

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