انتشار فيروس جديد في الصين بين طلاب المدارس

2020/10/12 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ذكرت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، أن عشرات الطلاب في الجامعات الصينية قد أصيبوا بعدى فيروس “نوروفيروس”. وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن أكثر من 70 طالبا في جامعة تايوان شمال الصين، عانوا من الإسهال والقئ، وذلك بداية من الأربعاء الماضي.ووفقا للوكالة، قامت إدارة مكافحة العدوى في تايوان بالحصول على عينات منهم، لإجراء […]

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