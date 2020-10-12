تحذير من اختراق مؤكد.. إلى مستخدمين ويندوز 7

2020/10/12 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم.وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن شركة […]

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