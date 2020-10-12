الشرطة الألمانية تجلس على رقبة شاب عربي وتعتدي عليه بوحشية – فيديو

2020/10/12 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتداء الشرطة الألمانية على مواطن تونسي، والضغط على رقبته في حالة شبيهة لمقتل جورج فلويد الأمريكي.حاولت الشرطة الألمانية اعتقال مواطن تونسي مقيم في كريفيلد بالإجبار والتعنيف، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وطرحه أرضًا، في محاولات منه الإفلات من قبضتهم.وفي تلك اللحظات تدخلت شرطية، وجثت […]

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