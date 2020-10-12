منها العملات النقدية وهواتف الجوال.. كورونا يعيش أسابيع فوق الأسطح الصلبة

2020/10/12 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص بحث استرالي جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن فيروس كورونا المستجد، يستطيع البقاء حيا على الأسطح لمدة تصل إلى 28 يوما.

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