الصحة العالمية تفجر مفاجأة.. وتطالب العالم بعدم إغلاق البلاد لمواجهة كورونا

2020/10/12 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أطلق الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصادهم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وناشد المسئول في منظمة الصحة بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة اساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم، مؤكدا أن الإغلاق سيزيد من حدة الفقر في العالم، […]

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