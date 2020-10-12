زفاف ابيض(جان كلود بربسو): علة الفيلم بانه لم يكن ابدا على مستوى ما يقوله - بلال سمير الصدّر

2020/10/12 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر إذا كان الفيلم يحظى بمقدمة أكاديمية تعريفية عن فرويد،فمن الصعب جدا والقول ان حبكة الفيلم تسير بخط فرويدي مقنع او واضح،بل مع احاطة الفيلم بسوداوية حوارية كبيرة إلا انه يفشل في أن يكون نظرية،بل حتى الاحاطة بالنظرية هو مجرد مظهر خادع للفيلم برمته،لأن قصة الفيلم في اساسها قصة ميلودرامية ذات مسار تقليدي جدا وهو في غالبيته مسار غير مقنع.إذا مع الثلاثية الأولى التي حققها جان كلود بريسو مع الممثل (برو ......





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