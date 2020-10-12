الأعراب الخونة يدوسون كل القيم... - محمد الحنفي

2020/10/12 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الأعراب الخونة...عقدوا العزم...على أن يرتبطوا...على أن يشدوا الرحال...إلى دولة...صهاينة التيه...على أن يزوروا...القدس...غير الشريف...كعاصمة...لدولة...صهاينة التيه...على أن يقنعوا...صهاينة التيه...بالقيام...بإنجاز السياحة...في كل الدول...اليحكمها الأعراب...بتبادل الصفقات...بين دولة...صهاينة التيه...وبين كل الدول...< ......





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