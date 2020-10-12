اليونان: إدانة فاشيي «الفجر الذهبي» - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/12 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا قرار حكم تاريخي في اليونان : إدانة القتلة النازيين في «الفجر الذهبي»بقلم : أ سارتزاكيسنُشرت في جريدة لانتي كابيتاليسالعدد ٥-;-٣-;-٨-;- الصادر في ٨-;- تشرين الأول / أوكتوبر ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-أعلنت محكمة أثينا الجزائية يوم الأربعاء ٧-;- تشرين الأول / أوكتوبر، الحزب النازي الجديد المسمى الفجر الذهبي كـ «منظمة إجرامية» بعد محاكمة إستمرت أكثر من خمسة سنوات ......





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