خبير اقتصادي: انهاء الازمة مرهون بالتخلص من “الفضائيين” واكمال مشروع ميناء الفاو 

2020/10/12 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان انهاء الازمة المالية التي يعيشها العراق مرهون بالتخلص من جميع الفضائيين في مؤسسات الدولة، أضافة الى اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الاف الفضائيين موجودين في مؤسسات الدولة، إضافة الى مزدوجي الرواتب، وكذلك عدم وجود مساواة في الوزارات فيما يتعلق بالمخصصات المالية الوظيفية، كلها عوامل تسببت بخلق ازمة مالية في البلاد”.وأضاف ان “انهاء الازمة مرهون باجراءات وحملات كبيرة للتخلص من الفضائيين وأصحاب الرواتب المزدوجة، إضافة الى انهاء مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي سيجعل العراق ممراً لجميع دول العالم وبوابة اقتصادية كبيرة لجميع الشركات العالمية للمجيء بمصانعها للبلاد من اجل الإنتاج والتخلص من أجور النقل والشحن”.وبين ان “مازاد من الازمة المالية هو عدم وجود وثائق وتدقيق رصين لاعداد الموظفين في الإقليم، وكذلك عدم تسليم كردستان لايرادات المنافذ الحدودية ومستحقات النفط الى بغداد”.



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