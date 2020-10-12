الإمارات الأولى عربيا في التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا

2020/10/12 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول و التي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل في القطاعات […]

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