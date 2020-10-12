انتشال جثث 11 مهاجراً غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

2020/10/12 | 08:37 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول أمني تونسي، إن قوات خفر السواحل انتشلت 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس، عن المسؤول الأمني قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.



كان المهاجرون يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.وكان على متن المركب 29 شخصا.



وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

وفي العام الماضي لقي حوالي 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.على جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الأحد، إحباط بلاده 32 رحلة هجرة غير شرعية قبالة السواحل التونسية.وقال الجبابلي: في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات حرس السواحل بكل من بحري الجنوب، الساحل، الوسط والشمال والوحدات الترابية بمدنين، نابل، المنستير وصفاقس، من إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 262 مجتازا.





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