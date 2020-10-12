عصابة ’مواشي’ تسقط في يد شرطة ذي قار ..

2020/10/12 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ألقت مكافحة إجرام ذي قار، الأثنين، القبض على ثلاث متهمين بسرقة مواشي، واعترفوا بـارتكاب 30 جريمة أخرى.



وقال إعلام الشرطة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12تشرين الأول 2020) إن "قوة من شعبة مكافحة الاجرام في قضاء سوق الشيوخ توجهت الى ناحية الطار على خلفية سماع اطلاق نار وحال الوصول تم ضرب طوق أمني حول محل الحادث وبالتعاون مع المواطنين تم القبض على 3 متهمين بسرقة مواشي احدهم مصاب بطلق ناري وضبط بحوزتهم مواشي مسروقة داخل السيارة التي يستقلونها".

وأوضح البيان أن "كلا من المتهم ( س .



ز .



ع ) يبلغ من العمر 30 عاما والمتهم ( ع .



خ .



ع ) يبلغ من العمر 42 عاما والمتهم ( ع .



ك .



ز ) يبلغ من العمر 26 عاما من سكنة ناحية الفضلية".

وأضاف أنه "خلال التحقيق اعترف الجناة بارتكاب 30 جريمة سرقة مواشي 18 منها في قضاء سوق الشيوخ و 9 سرقات في ناحية الطار و 3 سرقات اخرى في مدينة الناصرية".

وأكد البيان على "تصديق اقوالهم بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة ( 443 ) من قانون العقوبات العراقي".

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