البلداوي: اميركا والمطبعون مع الصهياينة يسعون لاضعاف قوة الدولة متمثلة بـ “الحشد “

2020/10/12 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان اميركا ودول الخليج التي طبعت مع الكيان الصهيوني يتحركون لاضعاف قوة العراق المتمثلة بالحشد الشعبي، مشددا على ضرورة وقوف الجميع ضد هذه المؤامرات من اجل الحفاظ على هيبة الدولة.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “اميركا والدول الخليجية التي طبعت مع الكيان الصهيوني والشخصيات العملية التي تصطف الى جانبهم يعملون اليوم على اضعاف قوة الدولة العراقية المتمثلة بالحشد الشعبي”.وشدد على ضرورة “وقوف الجميع للدفاع عن هيبة الدولة ووجود الحشد الشعبي ضد المخططات الداخلية والخارجية الساعية لاضعافه وانهاء وجوده”.واستغرب البلداوي الإجراءات التعسفية المتخذة بحق منتسبي الحشد الشعبي، خاصة ان الحكومة لم تنصفهم كما انصفت اقرانهم في القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع”.



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