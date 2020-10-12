وزراة الصحة ترصد مؤشرات “مبشرة” حول كورونا.. وتتحدث عن تجهيز لقاح انفلونزا وفق “أجواء الوباء”

2020/10/12 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

افــادت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، بـأن نسبة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت 80 في المئة، فيما أشارت إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الوفيات.

وقــــال أخــصــائــي الــصــحــة الــعــامــة فـي الــوزارة وســام حـسـين التميمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “يس عراق” إن “نـسـبـة المــتــعــافــين مـن الـفـيـروس تــجــاوزت 80 بـالمـئـة، يقابلها انخفاض الوفيات بنسبة 5.2 بالمئة قياسا بـنـسـبـة الــوفــيــات الـتـي حـصـلـت بـالـعـالـم والتي تجاوزت 4 بالمئة بسبب استخدام البروتوكولات العلاجية الحديثة وتقديم الــخــدمــات الـصـحـيـة لـلـمـرضـى وتـوفـيـر الفحوصات ومتابعة الملامسين واجـراء المسوحات الميدانية”.

وأوضح أن “الفيروس لم يتغير منذ بدايته حتى الآن نتيجة التعامل معه بطرق سهلة وحـديـثـة وأصـبـحـت الـعـلاجـات مـتـوفـرة على الرغم من الطفرات الجينية البسيطة الحاصلة عليه”.

ولــفــت الـتـمـيـمـي إلـــى أن “تـجـهـيـز لـقـاح الانفلونزا العادية لهذا العام مدروس وفق تـطـورات فـيـروس كـورونـا، حيث يخفف مـن نسبة مضاعفاته”، مبيناً أن “كورونا لا يمتلك خـاصـيـة الـتـجـديـد مـنـذ ظـهـوره حـتـى الآن، إلا إذا حــدث تغيير بسلالته الجينية، وستكون الفئات الاكثر عرضة للمضاعفات لها الافضلية بتناول لقاح الانفلونزا الموسمية”.

وأشار إلى أن “الوزارة بانتظار انتاج الشركات المـصـنـعـة لـلـقـاح الانــفــلــونــزا لاسـتـيـراده بـاشـراف ورقـابـة منظمة الصحة العالمية خـلال نهاية تشرين الاول بغية توفيره فــي مــراكــز الــرعــايــة الـصـحـيـة شــرط الـيـة مـحـددة مـن قبل الجهات الصحية”.

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