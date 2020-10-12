طقس : ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بغداد و المحافظات

2020/10/12 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، إلى أجواء مستقرة في مدن البلاد كافة، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة في جميع المناطق مع توقعات بتكاثر السحب العالية والمتوسطة الارتفاع على مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية وأجزاء من وسط البلاد […]

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