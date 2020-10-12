بالأرقام... كورونا يحصد المزيد من الضحايا حول العالم

2020/10/12 | 09:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضحايا كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف إحصاء جديد نشر الاثنين، أن أكثر من 37 مليونا و700 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و81 ألف حالة.

وبحسب الإحصاء الذي نشر اليوم، 12 تشرين الأول 2020، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 215 دول ومناطق منذ أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة نحو 8 ملايين إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة فيها نحو 220 ألفا.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة سبعة ملايين و 120 ألفا ، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة نحو 110 آلاف حالة، وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و082637 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليون و298718 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22597 حالة.

ر.إ

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