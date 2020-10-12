كوريا الجنوبية تطلب ’’تحقيقاً عادلاً’’ بقضية ’’انتحار’’ مدير شركة دايو

2020/10/12 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين (12 تشرين الاول 2020)، بإن سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق دعت السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق سريع وعادل في وفاة مدير شركة الكورية التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في العراق

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصادرها في وزارة الخارجية، أن "الوزارة ستقدم بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق، دعما إلى أسرته مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثته وغيرها".





وأضافت ان "سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق أرسلت قنصلا إلى موقع الحادث، وأيضا تسعى شركة دايو للإنشاءات إلى تحديد ملابسات الحادث.

وكان مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، قد وجد متوفياً ومعلقاً في سلسلة داخل مقر الشركة في البصرة، يوم الجمعة الماضي.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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