2020/10/12 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في جولة يجريها الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء، سيجري جولة أوروبية، يزور فيها لندن وباريس وبرلين الأسبوع المقبل، في زيارة رسمية".

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أكد في وقت سابق، أن الجولة الأوروبية ستتضمن الطلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في شهر حزيران المقبل.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء، سيطلب خلال زيارته إلى أوروبا، من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال.

وبشأن زيارة فرنسا، أكد وزير الخارجية، أنه سيكون من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي.

ولفت الى أن "هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، ثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي إلى لندن وباريس وبرلين الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي إلى لندن وباريس وبرلين الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).