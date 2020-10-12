الصحة توصي بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية للمصابين بكورونا: ارتفاع نسب الشفاء وانخفاض الوفيات

2020/10/12 | 09:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد افادت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، بان نسبة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت 80 بالمئة يقابلها انخفاض ملحوظ باعداد الوفيات.وقال اخصائي الصحة العامة في الوزارة، وسام حسين التميمي، إن "نسبة المتعافين من الفيروس تجاوزت 80 بالمئة، يقابلها انخفاض الوفيات بنسبة 2.5 بالمئة قياسا بنسبة الوفيات التي حصلت بالعالم والتي تجاوزت 4 بالمئة بسبب استخدام البروتوكولات العلاجية الحديثة وتقديم الخدمات الصحية للمرضى وتوفير الفحوصات ومتابعة الملامسين واجراء المسوحات الميدانية".واوضح ان "الفيروس لم يتغير منذ بدايته حتى الان نتيجة التعامل معه بطرق سهلة وحديثة واصبحت العلاجات متوفرة على الرغم من الطفرات الجينية البسيطة الحاصلة عليه".ولفت التميمي الى ان "تجهيز لقاح الانفلونزا العادية لهذا العام مدروس وفق تطورات فيروس كورونا، حيث يخفف من نسبة مضاعفاته"، مبينا ان "كورونا لا يمتلك خاصية التجديد منذ ظهوره حتى الان، الا اذا حدث تغيير بسلالته الجينية، وان الفئات الاكثر عرضة للمضاعفات لها الافضلية بتناول لقاح الانفلونزا الموسمية".واردف ان "الوزارة بانتظار انتاج الشركات المصنعة للقاح الانفلونزا لاستيراده باشراف ورقابة منظمة الصحة العالمية خلال نهاية تشرين الاول بغية توفيره في مراكز الرعاية الصحية شرط أن يتم صرفه وفق الآلية المحددة من قبل الجهات الصحية مجانا".واضاف ان "لقاح الانفلونزا متوفر في الصيدليات الخاصة باحدث المواصفات ومن مناشئ رصينة لكن لم تجر عليه الفحوصات اللازمة من قبل دائرة التقييس والسيطرة النوعية ودخوله الى البلاد بشكل غير قانوني وان هناك تخوفا من تداوله

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