مخاوف من عودة الوباء.. 6 إصابات بالكورونا في مدينة صينية

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الصينية تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا محلية المصدر الأحد في مدينة تشينغداو (شرق)، مما يغذي المخاوف من عودة ظهور الوباء.

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