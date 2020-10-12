وفاة وكيل سابق لوزارة العلوم والتكنلوجيا بكورونا

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم ينعى رحيل الدكتور فؤاد الموسوي وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا

بمزيد من الحزن والأسى ننعى رحيل الدكتور فؤاد كاظم الموسوي الوكيل السابق في وزارة العلوم والتكنولوجيا والمشرف على تشكيلات النشاط النووي ومدير عام دائرة شؤون المحافظات الذي وافاه الأجل محتسبا تحت تأثير مضاعفات وباء كورونا.

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