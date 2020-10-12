للمرة الـ 17.. ليكرز يحتفظ بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حصد لوس أنجليس ليكرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة 17، ليعادل الرقم القياسي، بعد التفوق 106-93 على ميامي هيت ليفوز بالنهائي 4-2 والذي حسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

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