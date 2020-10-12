لاهور شيخ جنكي يزور ادارة رابرين

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، بزيارة ادارة رابرين.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، بزيارة ادارة رابرين وسيعقد سلسلة من الاجتماعات هناك.

واضاف: ان الزيارة تأتي من اجل الاطلاع على المشاكل الموجودة في حدود ادارة رابرين عن كثب والاجتماع مع المسؤولين في المنطقة.

PUKmedia خاص ‌

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