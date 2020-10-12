كم يعيش فيروس كورونا على النقود؟ العلماء يحددون المدة

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن ملامسة الأسطح من بين

الطرق الأكثر شيوعا لانتقال فيروس

كورونا المستجد، ولهذا السبب، أقبل

مستهلكون كثيرون في العالم على الدفع

الإلكتروني عوض الأداء نقدا، نظرا إلى

احتمال انتقال العدوى عن ط

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