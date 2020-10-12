ديمقراطيةُ الأقوى وتضحياتُ شعب

2020/10/12 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد شياع السوداني

يعدُّ مطلب الانتخابات المبكرة بعد

الإنتهاء من تشريع قانونين جديدين

لكلٍّ من انتخابات مجلس النواب

والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ركناً أساساً في ضمن إطار المحافظة على

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