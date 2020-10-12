في خضم “الضيقة المالية”.. محافظ البنك المركزي الايراني في العراق للمطالبة بـ”العملة الصعبة”

2020/10/12 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

وسط اشتداد الازمة المالية، تطرق الايادي الايرانية المطالبة بالاموال، أبواب العراق لاستعادة المستحقات المالية من بيع الغاز والطاقة.

وتوجه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، فيما بينت وكالة إرنا الإيرانية أن “زيارة همتي للعراق جاءت لاجراء محادثات مع المسؤولين المصرفيين العراقيين”.

واضافت، أن “زيارة همتي والوفد المرافق له وهو من كبار مسؤولي المالية والتجارة، في إطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لايران”.

يأتي هذا الحراك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على 18 مصرفا ايرانيًا في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الادارة الاميركية ضد طهران، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ما تبقى من قنوات مفتوحة أمام بلاده لشراء الغذاء والدواء.

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