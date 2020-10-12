سوق العراق.. سعر صرف العملات والمعادن الثمينة

2020/10/12 | 09:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

يرصد "ناس" سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة في الأسواق العراقية ليوم الاثنين، (12 تشرين الأول 2020) بحسب متخصصين.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 124,250

سعر شراء الدولار : 123,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,20 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 130,50 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 788,40 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1929,20$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,46 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,20 دولار

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